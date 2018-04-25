Manavgat Belediyesi’nden çocuklara tiyatro

Manavgat Belediyesi tarafından ‘Atatürk’ü Düşünüyorum’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.Manavgat Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde, ‘Atatürk’ü...

Manavgat Belediyesi tarafından ‘Atatürk’ü Düşünüyorum’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Manavgat Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde, ‘Atatürk’ü Düşünüyorum’ adlı çocuk oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununa çocuklar, aileler ve tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklarımızın tiyatro izlemesini önemsiyoruz

Yazar ve Yönetmenliğini Gürcan Koç’un yaptığı oyun, İzmir Kukla Sanat ve Tiyatro Atölyesi oyuncuları tarafından sahnelendi. ‘Yaşasın Cumhuriyet’ başlığı altında kurgulanan oyun, 3 seans olarak oynandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Tiyatro oyunlarını sizlerle buluşturmaya önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın tiyatro izlemesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz ‘Atatürk’ü Düşünüyorum’ adlı çocuk oyunumuza yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza ve Manavgat halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.