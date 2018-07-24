ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 12:37

Manavgat Belediyesi’nden “Manavgat Kart” hizmeti

Manavgat Belediyesi’nin Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda kentte ilk kez Manavgat Kart Uygulamasının başlatılması oy birliği ile kabul edildi.Manavgat Belediyesi Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şükrü...

Manavgat Belediyesi'nden 'Manavgat Kart” hizmeti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manavgat Belediyesi’nin Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda kentte ilk kez Manavgat Kart Uygulamasının başlatılması oy birliği ile kabul edildi.

Manavgat Belediyesi Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şükrü Sözen`in başkanlığında yapıldı. Başkan Sözen, öncelikli olarak Sorgun Çamiçi Halk Plajı şezlong kiralama ücretinin belirlenmesi, Manavgat Kent Müzesi açılış kapanış saatleri, kapalı olduğu günleri, giriş ücretlerini, kafeterya ve satış ünitesi tarifelerinin belirlenmesi, Girit Kahvesi tarifelerinin belirlenmesi, Manavgat Kart bedeli ve uygulanacağı birimlerdeki tarifelerinin belirlenmesi konularının görüşülmesini gündeme getirdi.

Sorgun plajı ücretsiz

İlk dört maddeyi kapsayan konular oy birliği ile komisyona havale edildi. Başkan Sözen, Sorgun Çamiçi Halk Plajının yeni açılmış olması ve sezon ortası olması dolayısıyla şezlongların ücretsiz olması gerektiğini belirtti. Olağanüstü mecliste diğer 5 madde oy birliği ile kabul edilirken, verilen aranın ardından ilk 4 madde için komisyon kararları açıklandı. Plan ve Bütçe Komisyonunca; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki Çamiçi Halk Plajında bulunan şezlongların ücretsiz olması oybirliğiyle kabul edildi.

Manavgat Kart uygulaması kabul edildi

Manavgat Belediyesi’nce bundan böyle Manavgat Kart uygulamasının da başlatılacağı açıklandı. Manavgat Kart üye bedeli ise 10 TL olarak, buna göre Manavgat Kart sahiplerinin Manavgat Büyük Şelale, Halk Plajı şezlong kiralama ve Manavgat Kent Müzesine girişlerinin 1 TL olması oy birliği ile kabul edildi. Manavgat Kart’tan sadece Manavgat’ta ikamet eden vatandaşların yararlanabileceği açıklandı. Toplantıda Manavgat Kent Müzesi açılış kapanış saatleri, kapalı olduğu günler, giriş ücretlerinin kişi başı 5 TL ve engelli, şehit aileleri ve gaziler, 18 yaş altı örgün ve yaygın öğrenciler için ücretsiz olması, kafeterya ve satış ünitesi tarifelerinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Girit Kahvesi tarifeleri de Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku