Manavgat Belediyesi’nden “Manavgat Kart” hizmeti

Manavgat Belediyesi’nin Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda kentte ilk kez Manavgat Kart Uygulamasının başlatılması oy birliği ile kabul edildi.

Manavgat Belediyesi Temmuz ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şükrü Sözen`in başkanlığında yapıldı. Başkan Sözen, öncelikli olarak Sorgun Çamiçi Halk Plajı şezlong kiralama ücretinin belirlenmesi, Manavgat Kent Müzesi açılış kapanış saatleri, kapalı olduğu günleri, giriş ücretlerini, kafeterya ve satış ünitesi tarifelerinin belirlenmesi, Girit Kahvesi tarifelerinin belirlenmesi, Manavgat Kart bedeli ve uygulanacağı birimlerdeki tarifelerinin belirlenmesi konularının görüşülmesini gündeme getirdi.

Sorgun plajı ücretsiz

İlk dört maddeyi kapsayan konular oy birliği ile komisyona havale edildi. Başkan Sözen, Sorgun Çamiçi Halk Plajının yeni açılmış olması ve sezon ortası olması dolayısıyla şezlongların ücretsiz olması gerektiğini belirtti. Olağanüstü mecliste diğer 5 madde oy birliği ile kabul edilirken, verilen aranın ardından ilk 4 madde için komisyon kararları açıklandı. Plan ve Bütçe Komisyonunca; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki Çamiçi Halk Plajında bulunan şezlongların ücretsiz olması oybirliğiyle kabul edildi.

Manavgat Kart uygulaması kabul edildi

Manavgat Belediyesi’nce bundan böyle Manavgat Kart uygulamasının da başlatılacağı açıklandı. Manavgat Kart üye bedeli ise 10 TL olarak, buna göre Manavgat Kart sahiplerinin Manavgat Büyük Şelale, Halk Plajı şezlong kiralama ve Manavgat Kent Müzesine girişlerinin 1 TL olması oy birliği ile kabul edildi. Manavgat Kart’tan sadece Manavgat’ta ikamet eden vatandaşların yararlanabileceği açıklandı. Toplantıda Manavgat Kent Müzesi açılış kapanış saatleri, kapalı olduğu günler, giriş ücretlerinin kişi başı 5 TL ve engelli, şehit aileleri ve gaziler, 18 yaş altı örgün ve yaygın öğrenciler için ücretsiz olması, kafeterya ve satış ünitesi tarifelerinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Girit Kahvesi tarifeleri de Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edildi