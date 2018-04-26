Manavgat Belediyesi’nden özel çocuklara at çiftliği sürprizi

Manavgat Belediyesi, 50 özel çocuğu at çiftliğinde ağırladı.

Başkan Şükrü Sözen, sosyal belediyecilik anlayışı ile özel çocuklara özel ilgi göstermeye devam ediyor. Sözen, özel çocukları ve ailelerini at çiftliğinde ağırlayarak onların güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Manavgat Belediyesi Özel Çocuklar Halk Dansları Topluluğu öğrencileri ve Gevher Nesibe Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin de içinde bulunduğu özel çocuklar, Manavgat Belediyesi’nce at çiftliğine götürüldü. 50 özel çocuk ve aileleri burada piknik yaparak, canlı müzik eşliğinde eğlendi. Çocuklar aynı zamanda at gezintisi yaptı ve çiftlikteki hayvanları severek onları elleri ile besledi. Aileler Başkan Sözen’e teşekkür ederek, bu güzel günü kendilerine yaşattıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Şükrü Sözen ise, “Özel çocuklarımız bize Allah’ın emaneti olan, meleklerimizdir. Onları hayatın içinden bir anlığına bile olsa koparıp, güzel bir gün geçirmelerine vesile olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Bu nedenle etkinliğimize katılan özel çocuklarımıza ve onları emekle ve sabırla yetiştiren ailelerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımız için ne yapsak az” dedi.