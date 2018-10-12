Manavgat Belediyesi’nden uluslararası halk dansları şöleni

Manavgat Belediyesi tarafından 13-16 Ekim tarihleri arasında Side limanında Uluslararası Halk Dansları şöleni yapılacak. 3 gün sürecek olan etkinlik 21.00’den itibaren başlayacak.Dünyaca ünlü Side Antik Kenti’nde, Ankara, Ukrayna, Belarus,...

Manavgat Belediyesi tarafından 13-16 Ekim tarihleri arasında Side limanında Uluslararası Halk Dansları şöleni yapılacak. 3 gün sürecek olan etkinlik 21.00’den itibaren başlayacak.

Dünyaca ünlü Side Antik Kenti’nde, Ankara, Ukrayna, Belarus, Güney Kore ve Hindistan’dan 250 katılımcı ile gerçekleşecek etkinlikte genç dansçılar hem kendi ülkelerinin yerel danslarını sergileyecek hem de birbirlerinden yerel dansları öğrenecek. Manavgat’ta ilk defa yapılacak olan etkinlikte katılımcılar ayrıca Manavgat’ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak.

Başkan Sözen’den davet

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen; “Manavgat’ımızda kültürel ve sanatsal etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Farklı kültürlerin danslarının sergileneceği ve farklı kültürlerin kaynaşacağı Side limanımızdaki halk dansları şölenimize değerli halkımızı davet ediyorum” dedi.