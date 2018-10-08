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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:10

Manavgat Belediyespor 3’te 3 yaptı

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de Manavgat Belediyespor, Aydınspor 1923’Ü 2-0 mağlup etti.Manavgat Belediyespor, ligin 3. haftasında kendi evinde Aydınspor 1923 ile karşılaştı. Manavgat Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Manavgat...

Manavgat Belediyespor 3'te 3 yaptı
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Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de Manavgat Belediyespor, Aydınspor 1923’Ü 2-0 mağlup etti.

Manavgat Belediyespor, ligin 3. haftasında kendi evinde Aydınspor 1923 ile karşılaştı. Manavgat Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Manavgat Belediyespor etkili başladı. Birçok eksikle sahaya çıkan Aydın 1923 rakibi karşısında varlık gösteremedi. 30. dakikada defansın ardına atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar, Manavgat Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Aydınspor 1923 beraberlik için yüklenmeye çalışsa da Antalya temsilcisi geçit vermedi. Yeşil beyazlılar, 80. dakika Babacar ile bir gol daha bularak maçın skorunu 2-0’a taşımış oldu. Son dakikalarda da gol sesinin çıkmadığı maç 2-0’lık Manavgat Belediyespor galibiyeti ile sonuçlandı. Böylece ligin ilk üç haftasında çıktığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrılan Manavgat Belediyespor, 9 puan ile liderlik koltuğundaki yerini bu hafta da korumuş oldu.14 Ekim 2018 Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Sökespor’la karşılaşacak olan Manavgat Belediyespor, 4. galibiyetini alabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek.
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