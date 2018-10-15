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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:15

Manavgat Belediyespor liderlik koltuğunu bırakmadı

Bölgesel Amatör Ligi’nde Manavgat Belediyespor, Sökespor deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyet ile liderliğini sürdürdü.Spor Toto BAL 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor ligin 4. Haftasında Aydın ekibi Sökespor’un konuğu oldu....

Manavgat Belediyespor liderlik koltuğunu bırakmadı
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Bölgesel Amatör Ligi’nde Manavgat Belediyespor, Sökespor deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyet ile liderliğini sürdürdü.

Spor Toto BAL 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor ligin 4. Haftasında Aydın ekibi Sökespor’un konuğu oldu. Söke İlçe Stadında yapılan mücadeleyi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda Manavgat Belediyesporlu taraftar izledi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısının 54. dakikasında Rızanın attığı golle 1-0 geri düşen Manavgat Belediyespor, karşılaşmanın 76. dakikasında Ersen’in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. 82. dakikada kendi kalesine gol atan Ersen’in kırmızı kart görerek oyundan çıkmasıyla ataklarını arttıran Manavgat Belediyespor, aradığı golü 87. dakikada Gürol’un ayağından bularak maçın sonucunu belirlemiş oldu.

Geleneği bozmayarak galibiyet serisini sürdüren Manavgat Belediyespor 12 puanla liderliğini korurken, gelecek hafta Pazar günü, 3 puanı bulunan Kale Belediyespor’u kendi sahasında ağırlayacak. Manavgat Atatürk Stadyumunda saat 15.00’da başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar için Atatürk Kültür Merkezi önünden saat 14.00’de araç kaldırılacak.
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