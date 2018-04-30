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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:57

Manavgat-Çolaklı sahilinde oyun parkı ve spor aletleri yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Manavgat ekipleri Çolaklı Halk Plajında bulunan doğa koşullarından dolayı yıpranan ve deforme olan oyun parkı ve spor aletlerini yeniledi.Konuyla ilgili olarak Antalya Büyükşehir...

Manavgat-Çolaklı sahilinde oyun parkı ve spor aletleri yenilendi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Manavgat ekipleri Çolaklı Halk Plajında bulunan doğa koşullarından dolayı yıpranan ve deforme olan oyun parkı ve spor aletlerini yeniledi.

Konuyla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Çolaklı Halk plajında yerli ve yabancı misafirlerimizin daha güzel ve kaliteli zaman geçirmeleri için kurulan park ve spor aletleri yenilenerek yeni yaz sezonuna hazır hale getirildi. Park ve Bahçeler şube müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenen oyun ve spor aletleri kurulumu tamamlanarak çocukların ve sporseverlerin hizmetine sunuldu” denildi.
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