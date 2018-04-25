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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:18

Manavgat Nüfus Müdürlüğü 600 Ehliyet 150 Pasaport verdi

Manavgat Nüfus Müdürlüğü, 3 haftalık süreçte 600 vatandaşa Sürücü Belgesi 150 vatandaşa da Pasaport işlemi gerçekleştirdi. Nüfus Müdürü Ali Keskin, vatandaşlardan bekleme süresinin kısalması için 199’dan randevu alarak gelmelerini...

Manavgat Nüfus Müdürlüğü 600 Ehliyet 150 Pasaport verdi
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Manavgat Nüfus Müdürlüğü, 3 haftalık süreçte 600 vatandaşa Sürücü Belgesi 150 vatandaşa da Pasaport işlemi gerçekleştirdi. Nüfus Müdürü Ali Keskin, vatandaşlardan bekleme süresinin kısalması için 199’dan randevu alarak gelmelerini istedi.

1 Nisan itibariyle Nüfus Cüzdanı başta olmak üzere vermiş oldukları mevcut işlemlere Sürücü Belgesi ve Pasaport işlemlerinin de eklendiğini belirten Manavgat İlçe Nüfus Müdürü Ali Keskin “Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemlerinde sistemden kaynaklanan aksaklıkları kısa sürede aşarak vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye başladık. 3 haftalık süreçte vatandaşlarımıza 600 adet Sürücü Belgesi ve 150 adet Pasaport işlemi gerçekleştirdik” dedi.

Nüfus Müdürlüğü’nde yığılmaların ve vatandaşın uzun süre beklemesinin önüne geçilebilmesi için randevu ile gelmelerini isteyen keskin “Vatandaşlarımız 199’u arayarak randevu almak suretiyle gelirlerse fazla beklemeden işlemlerini yaptırabilirler” şeklinde konuştu. Keskin, 2018 yılı içerisinde Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü olarak 18 bin adette nüfus cüzdanı işlemi yaptıklarını sözlerine ekledi.
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