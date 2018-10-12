Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’ndan enflasyonla mücadele çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı’na destek her geçen gün artarken bir destekte Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi.Üyelerini enflasyonla mücadele programına destek vermeye çağıran...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programı’na destek her geçen gün artarken bir destekte Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi.

Üyelerini enflasyonla mücadele programına destek vermeye çağıran MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, "TOBB, 81 il ve 160 ilçedeki Odalar ve Borsalarla birlikte Enflasyonla Mücadeleye destek kararını açıklamıştır. MATSO olarak da biz bu ekonomik savaşa sonuna kadar destek veriyoruz. Bu iktisadi gelecek yolunda tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az % 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiştir." dedi.

Günümüzde savaşların sadece silahla olmadığını, ülkeler arası rekabette yöntemlerin çeşitlilik gösterdiğini söyleyen Boztaş, ekonomik yarışın da bunlardan biri olduğunu, hassas bir dönemden geçen ülke ekonomisi için birlik ve dayanışma zamanı olduğunu söyledi. Boztaş şöyle devam etti: " Enflasyon da ekonomik göstergelerin en belirleyici unsurlarından biridir. Üreticiden tüketiciye olumlu yada olumsuz herkesi etkilemektedir.

Üreten, dengeli büyüyen, sürdürülebilir bir ekonomi için enflasyonda istikrarlı bir seyrin yakalanması şarttır. Bu gereklilik sosyal yapı, gündelik yaşam için, insanların yaşamlarını daha güçlü ve sağlıklı devam ettirebilmesi için de hayati önem taşır. Bu noktada Manavgat iş dünyamıza, üyelerimize de seslenerek enflasyonla mücadeleye çağırıyoruz. Üyelerimizin bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz. Üyelere destek için mesaj attık ve enflasyonla mücadelede desteklerini istedik. Programa destek vererek indirim yapacak üyelerimizin de Odaya haber vermesini, Odayla iletişime geçmesini istedik. Hükümetimizin başlattığı TOBB ve Odamızın da desteklediği enflasyonla mücadele kapsamında tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari üç ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapmak isteyen firmalarımızın odamıza bilgi vermelerini önemle rica ederiz."