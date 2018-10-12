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12 Ekim 2018 Cuma 16:12

Manavgat Trafik ekiplerinden Üniversite çevresinde sıkı denetim

-Manavgat’ta trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin çevreye verdiği rahatsızlıkların önüne geçmek için çalışan Trafik ekipleri, Üniversite bölgesinde çevreye rahatsızlık veren araçları sıkı takibe aldı.Bölgede her akşam uygulama...

Manavgat Trafik ekiplerinden Üniversite çevresinde sıkı denetim
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-Manavgat’ta trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin çevreye verdiği rahatsızlıkların önüne geçmek için çalışan Trafik ekipleri, Üniversite bölgesinde çevreye rahatsızlık veren araçları sıkı takibe aldı.

Bölgede her akşam uygulama yapan trafik ekipleri, hız ve gürültü yapan araçları sorgularken, ekiplerin dur ihtarına uymayan araçların plakalarına ceza uygulanıyor.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik kazalarının en aza indirilmesi, hız ve gürültü yaparak insanların rahatsız edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla trafikte denetimlerini hızlandırdı. Gece gündüz belirli noktalarda denetim yapan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapıyor. Alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine de el konulurken ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan trafik ekipleri, evrakları eksik ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Son günlerde özellikle genç sürücülerin MYO ve Turizm Fakültesinin yakınında bulunan Emek Mahallesindeki Kız Öğrenci Yurdu çevresinde hız yaparak gürültülü araç kullandıkları, alkol aldıkları ve öğrencilerin yanı sıra çevredeki vatandaşları rahatsız ettikleri yönündeki şikayetler, Manavgat Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi. Manavgat’ın değişik noktalarında şok uygulamalar yapan trafik ekipleri havanın kararmasının ardından bölgede uygulamalara başladı. Yapılan denetimlerde alkollü araç kullananların ehliyetlerine el konuldu. Çok sayıda sürücüye kurallara uymamakta ve eksik evraktan cezai işlem uygulanırken bazı sürücülerin trafik ekiplerini görünce dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Üniversite çevresindeki denetimlerin okullar kapanıncaya kadar aralıksız devam edeceğini belirterek “Manavgat’a okumak için gelen çocuklarımızın rahatsız edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Diğer taraftan Ekim ayının 10 günlük diliminde 1384 aracın kontrol edilirken, 12 si alkollü araç kullanmaktan olmak üzere 103 sürücüye 71.941 TL para cezası uygulandı. 211 aracın da plakasına 53. 637 TL para cezası yazıldı. 10 günlük süreçte 25 araç ta trafikten men edildi.
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