Manavgat Üniversitesini istiyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, " Gündemde 20 yeni üniversite kurulması var. Konu tasarı halinde TBMM’de. Bizim talebimiz, bu tasarı kapsamına Manavgat’a da bir devlet üniversitesi kurulması yönünde madde konulması. Bu tasarıda Manavgat Üniversitesi de yer almalı." dedi.

MATSO binasında düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıtan Boztaş , Manavgat Üniversitesi’nin kurulması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), öncelikli görevinin sorumluluğu ve çalışma alanı üyelerine hizmet etmek olmakla birlikte üstlendiği hizmet alanlarından diğerinin de Manavgat’ın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmesine katkı sağlamak olduğuna dikkat çeken Boztaş “Odamız, kurulduğu günden bugüne kadar 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışma alanlarından biri de eğitim olmuş, bu konuda takdir edilen çalışmalar ortaya koymuştur. Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Ana sınıfı ve 2016 yılının sonlarında Turizm Fakültesini üyesinin gücü, herşeyi devletten beklememe anlayışı, sivil toplum kuruluşlarının girişimci ruhu ve de öz kaynakları ile MATSO imzalı olarak Manavgat’ın eğitim dünyasına kazandırmıştır." dedi.

MATSO, ’nun Manavgat’a bir devlet üniversite kurulmasını, daha inanmış, daha gür bir sesle istemekte ve dillendirdiğini hatırlatan Başkan Boztaş, " Ekonomi Kentiyiz, Turizm Kentiyiz buna itirazımız yok; ama eğitim dünyamızdaki yatırımlara da bakınca Manavgat artık ‘Öğrenci Kentidir’ ayrıca. Bir yüksekokul, turizm ile birlikte sosyal ve beşeri bilimler fakülteleri olmak üzere 2 fakülte. Öğrenci var, altyapı var, güçlü bir sosyo-ekonomik yapı var, ulusal ve uluslararası bir ün yapmış bir kent. Manavgat’ta öğrencilerin barınması için Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu mevcut, özel yurtlar ve pansiyonlar bulunmakta, sosyal ve kültürel zenginlik çok fazla. Yaklaşık 100 km ötemizde Antalya İl merkezimizde Akdeniz Üniversitesi var. Bir yüksekokulu 2 fakültesi Manavgat’ta. Mesafe takdir edersiniz ki uzak. Bu uzaklık da Manavgat’ta üniversiteyi, buradaki yüksekokulu ve fakülteleri bir üniversite çatısı altında toplamayı mecbur kılıyor. Akdeniz Üniversitesi 80 bin öğrenciye ulaşmış, devasa bir eğitim kurumu” diye konuştu.

Manavgat Üniversitesi’nin Manavgat’ın en büyük hayallerinden bir tanesi olduğunu ve bu hayale ilk kez bu kadar yaklaşıldığını belirten Boztaş sözlerini şöyle sürdürdü “Manavgat, üniversitesini istiyor ve bu isteğini, arzusunu da bu konuda attığı adımlarla, girişimlerle somut bir şekilde ortaya koydu ve bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi gündemde 20 yeni üniversite kurulması var. Konu tasarı halinde TBMM’de. Bizim talebimiz, bu tasarı kapsamına Manavgat’a da bir devlet üniversitesi kurulması yönünde madde konulması. Bu tasarıda Manavgat Üniversitesi de yer almalı. Tasarıda yer alması, üniversite hedefimizin daha kısa sürede gerçekleşmesi demek. Aksi takdirde tasarıda yer almayıp kanunlaşmazsa üçüncü bir fakültenin Manavgat’ta açılmasını beklemek zorunda kalacağız. Bizler her platformda bunu dillendirdik. Yine söylüyoruz. Ankara’da söyledik, Siyasilerimize söyledik. Siz basın mensupları da bu haklı talebimizi kamuoyuna dün olduğu gibi bugün de duyurmalı, kamuoyu oluşturmamıza yardımcı olmalı. Eğitim demek, okul demek, üniversite demek gelişme, büyüme, çağdaşlık, ilerleme demek. Her alanda atılım demek.”