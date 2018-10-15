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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:28

Manavgat’ta 9 ayda bin 60 araç trafikten men edildi

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 2018 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimlerde 42 bin 344 araç kontrol edilirken bin 60 araç trafikten men edildi.Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik kazalarını en...

Manavgat'ta 9 ayda bin 60 araç trafikten men edildi
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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 2018 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimlerde 42 bin 344 araç kontrol edilirken bin 60 araç trafikten men edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde Manavgat’ın bir çok noktasında uygulama gerçekleştirirken, gelen şikayetler doğrultusunda da denetim yapıyor.

2018 yılının Ocak-Eylül aylarını içeren ilk 9 aylık bölümünde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 42 bin 344 araç kontrol edilirken bu araçlardan 3 bin 941’inin sürücüsüne, 7 bin 24’ünün ise plakasına toplam 3 milyon 978 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Bin 60 araç ise trafikten men edildi.

Aynı dönemde Manavgat’ta Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2’si ölümlü, 333’ü yaralamalı ve 186’sı maddi hasarlı olmak üzere 521 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 490 kişi yaralandı, 2 kişi de yaşamını yitirdi.
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