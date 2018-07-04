Manavgat’ta aranan şüpheli Alanya’da teslim oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş toplam 27 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında yakama kararı çıkartılan şüpheli Alanya’da polise teslim olduktan sonra tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş toplam 27 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında yakama kararı çıkartılan şüpheli Alanya’da polise teslim olduktan sonra tutuklandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve kasten adam öldürme ile hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan şüpheli S.A., Alanya Adliyesi’ne gelerek polise teslim oldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri tarafından teslim alınan S.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.