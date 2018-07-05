Manavgat’ta çocukların oyunu yangına sebep oldu

Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında kuru otların ve bazı ağaçların bulunduğu arazide küçük çapta yangın çıktı. Poyraz ve nemsiz havanında etkisiyle büyüyen yangın Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü.Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında kuru otların ve bazı ağaçların bulunduğu...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.