ANTALYA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:08

Manavgat’ta çocukların oyunu yangına sebep oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü.Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında kuru otların ve bazı ağaçların bulunduğu...

Manavgat'ta çocukların oyunu yangına sebep oldu
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü.

Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesinde çocukların oyunu sırasında kuru otların ve bazı ağaçların bulunduğu arazide küçük çapta yangın çıktı. Poyraz ve nemsiz havanında etkisiyle büyüyen yangın Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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