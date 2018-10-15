Manavgat’ta Değirmenli’ye yeni köprü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta 3 mahalleyi birbirine bağlayan Değirmenli köprüsünü yeniden yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri konforlu ve güvenilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Manavgat’ın Değirmenli, Saraçlı, Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yerine yenisi yapıyor. Eskiyen köprü dar ve deforme olması nedeniyle tehlike yaratıyor, kışın yağmur suyu yola taşarak ulaşımı engelliyordu. Bunun üzerine eski köprü sökülerek yerine daha büyük ve modern bir köprü yapımına başlandı.

Güvenli ve rahat ulaşım

Üç mahallenin ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirecek yeni köprü 17 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde olarak planlandı. Böylelikle vatandaşlar kışın şiddetli yağışlarda korkulu rüya görmekten kurtulacak. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.