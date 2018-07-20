ANTALYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:26

Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesi Beşkonak Köprülü Kanyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y.’nin kullandığı 07 LM 391 plakalı otomobil, Dursun K.’nin kullandığı plakasız motosikletle Beşkonak Köprülü Kanyon kavşağında çarpıştı. Kazada asfalta düşen mobilet sürücüsü Dursun K. yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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