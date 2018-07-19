Manavgat’ta Özgür Şarkılar’a klip

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in desteğiyle Özgür Şarkılar Projesi kapsamında tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu mekanlarda klip çekildi.Manavgat’ta müziğe gönül vermiş 9 genç solist, 9 popüler şarkısına Manavgat...

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in desteğiyle Özgür Şarkılar Projesi kapsamında tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu mekanlarda klip çekildi.

Manavgat’ta müziğe gönül vermiş 9 genç solist, 9 popüler şarkısına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in desteğiyle ’Özgür Şarkılar Projesi’ kapsamında klip çekmeye başladı. Projede, Manavgat’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına da büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Şükrü Sözen’in çalışanlarına verdiği destekle Manavgat Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Basın Birimi ve Masaüstü Görsel Sanat birimlerinin katkı ve emekleriyle ilk 2 klibin çekimleri Manavgat’ın tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirildi. 18 yaşındaki Seren Güney’in solist ’Gitme Sana Muhtacım’ isimli parçasına Manavgat Irmağı kenarı ırmak fenerinde, Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu Şefliği yapan solist Tayfun Yılmaz’ın ’Ruhum’ adlı şarkısına Side’deki tarihi kalıntılarda klip çekimleri gerçekleştirildi.

Hayatlarında ilk defa klip çeken solistler, çekimler sırasında oldukça heyecanlıydı. Genç şarkıcılar Selen Güney ve Tayfun Yılmaz, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Başkan Şükrü Sözen, genç solistlere geçtiğimiz hafta yapılan 8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali kapsamında da sahne almalarına olanak sağladı. Büyük bir topluluğa karşı sahne alan gençlerin yeteneklerini ortaya koyması takdirle karşılandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oldukça başarılı bir çalışmayı hayata geçiren yetenekli gençlere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Sözen, "Kliplerde müzikleriyle karşılık beklemeden destek veren orkestraya ve set arkası ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.