Manavgat’ta Uyuşturucu ile Mücadele uygulaması

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 118 personelin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Manavgat’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerde görevli 118 personel ile uygulama yapıldı. 16 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde 277 şahıs ve 28 araç sorgulandı, aranan 2 kişi yakalandı. 4 araç ve 5 sürücüye toplam 4 bin 360 TL cezai işlem uygulandı, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.