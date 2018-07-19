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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:54

Manavgat’ta yaz kurslarına yoğun ilgi

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi yaz kursları yoğun ilgi görüyor.Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde bu yaz ilk defa çocuklar için de işaret dili kursu veriliyor. Temmuz ayı itibariyle başlayan ve haftada...

Manavgat'ta yaz kurslarına yoğun ilgi
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Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi yaz kursları yoğun ilgi görüyor.

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde bu yaz ilk defa çocuklar için de işaret dili kursu veriliyor. Temmuz ayı itibariyle başlayan ve haftada 2 gün 2 saat verilen kursta 26 çocuk işaret dili öğreniyor. Manavgat Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Ebru Pınar Akar, tarafından verilen kurs, Eylül ayında sona erecek. İşaret dili kursu dışında çocuklar için yaz döneminde rölyef, resim, ahşap boyama, Rusça, İngilizce, Almanca ve tenis kursları da veriliyor. Haftanın 5 günü aktif olarak kurs eğitimi verilen Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde şu an için 370 çocuk yaz kurslarına katılıyor.

Toros kadınlarına Almanca kursu

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde ayrıca Toros Kadınları içinde Almanca kursu veriliyor. Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlar Almanca kursu ile kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Almanca kursu haftada 2 gün 2’şer saat 2 grup şeklinde Zehra Erarslan tarafından A1 seviyesinde veriliyor. Kurs bitiminde ise Toros Kadınları Almanca kursuna A2 seviyesinde devam edecek.

Sözen: “Yaz dönemini en verimli şekilde değerlendiriyorlar”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaz kurslarına gösterilen ilginin kendisini de memnun ettiğini dile getirerek, "Manavgat’ta sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bireyleri yetiştirmek bizim görevimiz. Çocuklar ve gençlerimiz yeteneklerini bu kurslarda ortaya çıkararak, yaz dönemini en verimli şekilde değerlendiriyor. Kadınlarımız ise boş zamanlarında kurslara gelerek kendilerini geliştirebiliyor, yeni öğrendikleri branşları ileride ekonomiye de çevirebiliyorlar. Manavgat Belediyesi olarak halkımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.
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