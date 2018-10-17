Manavgat’ta yeni fiyat etiketi bilgilendirme toplantısı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.MATSO, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme...

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.

MATSO, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Yeni Fiyat Etiketleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenleniyor. MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda 18 Ekim Perşembe günü saat 15.00’da gerçekleşecek toplantıya Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizergonca ve Denetmen Veysel Gökhan Pak konuşmacı olarak katılacak.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, tüm halkı toplantıya davet ederek, “Toplantıda firmalarımızın, esnaflarımızın cezalı duruma düşmemeleri için bilmeleri gereken tüm konular anlatılacaktır. Toplantıda ayrıca katılımcıların soruları da yanıtlanacak” dedi.