ANTALYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:37

Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen “Masa Tenisi Turnuvası” sona erdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor Korkuteli İlçe Müdürlüğü, Özel Medi Yaşam Hastanesi sponsorluğunda bu yıl ikincisi gerçekleşen ve Recep Gürbüz...

Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi
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Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen “Masa Tenisi Turnuvası” sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Korkuteli İlçe Müdürlüğü, Özel Medi Yaşam Hastanesi sponsorluğunda bu yıl ikincisi gerçekleşen ve Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda başlayan, masa tenisi turnuvası sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “16-19 Temmuz tarihleri arasında ilkini 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde düzenlediğimiz Masa Tenisi Turnuvasının ikincisini düzenledik. Bu turnuvayı düzenlemekteki amacımız, ilçemizde her yaştan insanımızı sporla buluşturmak, spora teşvik etmek ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktı. Bu amaçla turnuvamıza katılım için yaş şartı koymadık. Sporla yaşayan Korkuteli’mizde, turnuvamıza Bayanlar, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar olmak üzere 5 kategoriden 141 katılımcı başvurdu. İlk turnuvaya göre katılımın yüzde elli civarında artması bizleri ayrıca mutlu etti. Turnuva boyunca çekişmeli ve centilmence geçen müsabakalara şahit olduk” dedi.

Turnuvaya beş kategoride 141 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.
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