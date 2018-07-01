ANTALYA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 13:01

Masalsı dünyada eğlenceli eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’da oyuncaksız, kitap okumayan çocuk kalmasın diye hayal gücü gelişen, vatanını seven mutlu çocuklar yetiştirmek” amacıyla hizmete açılan kütüphanede yok yok. Lego, Mars’a Yolculuk,...

Masalsı dünyada eğlenceli eğitim
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’da oyuncaksız, kitap okumayan çocuk kalmasın diye hayal gücü gelişen, vatanını seven mutlu çocuklar yetiştirmek” amacıyla hizmete açılan kütüphanede yok yok. Lego, Mars’a Yolculuk, 3D Eğitim, Masal Odası’nın yanı sıra Keloğlan Evi ve Etkinlik Sahnesiyle Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, 2-14 yaş arası çocukları ağırlıyor. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede çocukların gözdesi olan merkezden bugüne kadar 600 kişi faydalandı.

Bilim ve eğlence bir arada

Lego odasında birbirinden ilginç tasarımlar yapan çocuklar aynı zamanda diğer arkadaşlarıyla da kaynaşarak sosyalleşme imkânı buluyor. Tamamen karanlık olan Mars’a Yolculuk Odası’nda sinevizyon aracılığı ile Mars’ın yüzeyinde özel araçlarıyla görevlerini tamamlamaya çalışan çocuklar, hem keyifli zaman geçiriyor hem de hayal güçlerini geliştiriyor. 3D Eğitim Odası’nda ise çocuklar özel gözlükleriyle bilim dünyasının derinliklerine yolculuk ediyor. Masal Odası’nda çocuklar konsol şeklindeki dokunmatik olarak sayfalarını çevirdikleri masal kitabını dinleme imkânı buluyor.

Çocuklar için Keloğlan Masalları

Etkinlik Sahnesi çocuklar için tasarlanmış bir tiyatro sahnesi sunuyor. Çocuklar oyunmatikten aldıkları senaryo ve hikâyeleri sahnede canlandırarak hayal güçlerini geliştiriyor, grup çalışmasını öğreniyor ve keyifli vakit geçiriyor. Keloğlan Evi ise merkezin en dikkat çekici alanı olarak öne çıkıyor. Çocuklar Keloğlan Evi’nde, kendilerini Keloğlan Masalı’nın içinde buluyor. 7’den 70’e herkesin faydalanabildiği Büyükşehir Kütüphanesi’ndeki 2 katlı kütüphanede binlerce kitap bulunuyor. Öğrenciler bilgisayarlar aracılığıyla hem ödevlerini yapabiliyor hem de istedikleri kitabı seçip okuyabiliyor.

“Açılışını bekliyorduk”

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’nden faydalanan 8’nci sınıf öğrencisi Emine Sude Kır, kütüphanenin çok faydalı olduğunu ifade ederek, “Ödevlerimi bilgisayardan yapabiliyorum. Kitap alabiliyorum. Aynı zamanda oyun alanları var. Çocukların vakit geçirebileceği her yaşa uygun etkinlikler var. Evinde bilgisayar olmayanlar buraya gelip çalışabiliyorlar” dedi.

Lise öğrencisi Enes Akkoç ise, “Buradan kitaplarımı alarak kayıtlarını yaptırdıktan sonra evde okuyorum. Bilgisayarlardan araştırmalar yapabiliyorum. Evimiz bu çevreye çok yakın. Burada bir çalışma olduğunu gördüm, kitap ve oyuncak kütüphanesi açılacağını öğrendim. Açılmasıyla da buraya geldim. Çocuklar için yan tarafta oyun odası var o da çok güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.
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