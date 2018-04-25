MATSO Başkanı Boztaş: “Sicil affı istiyoruz”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, bankacılık işlemlerinde kara listeye girenlere sicil affı getirilmesi gerektiğini savundu.

MATSO Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleşti. 2018 yılı mart ayı gelir ve gider bütçesinin görüşülerek onaylandığı toplantıda MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Oda faaliyetleri ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Nisan tarihinde yapılan seçimlerin ardından meclisin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Boztaş, seçim sonrası göreve gelen tüm meclis üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne gerçekleştirdikleri ziyaretlere değinen Boztaş, devlet destekli kredilerden MATSO üyelerinin de faydalandırılması, Manavgat’a organize sanayi bölgesinin kurulması, KOSGEB şube müdürlüğünün açılması konusunda hazırladıkları dosyaları Antalya milletvekillerine takdim ettiklerini kaydetti. Türkiye genelinde 15 üniversitenin kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Boztaş, Manavgat Üniversitesi’nin kurulması için çalıştıklarını ve bunun için Manavgat olarak kamuoyu oluşturulması gerektiğini vurguladı. Çıkarılması gündemde olan imar barışı kanun tasarısına değinen Başkan Boztaş, "Bölgemizde bu konuyla ilgili turizm yatırımları ve konutların sıkıntısı var. Bu imar barışı ile bu sıkıntıların çözülmesini temenni ediyoruz" dedi.

İmar barışı gibi sicil barışı beklediklerini de vurgulayan Boztaş, "Gündemde olan imar barışı gibi devletten birde sicil barışı yapılmasını bekliyoruz. Geçekten üyelerimizin siciliyle ilgili ciddi sıkıntılar var. 2016 yılında turizmde yaşanan düşüşler nedeniyle ekonomide sıkıntılar yaşadık. 2017 yılında da yaralarımızı saramadık. Bölge ekonomisine paralel olarak üyelerimizin sicilinde problemler oluştu. Çek ve banka kredilerinde yaşanan gecikme veya ödeme sıkıntıları nedeniyle kara listeye giren üyelerimiz ve halkımız için sicil affı getirilmesi bekliyoruz" diye konuştu.

Turizmde ilk 3 ay umut verici

Turizm rakamlarını da değerlendiren Başkan Boztaş, "Turizmde yılın ilk 3 ayındaki rezervasyonlar geçen yıllara göre umut verici. 2017 yılı mart ayında Antalya’ya 140 bin 970 yabancı turist gelirken, bu rakam 2018 yılı mart ayında yaklaşık yüzde 80.3 artarak 254 bin 186 olmuştur. 2017 yılı ocak- mart ayında Antalya’ya 271 bin 740 yabancı turist gelirken, bu rakam 2018 yılı ocak- mart ayında yaklaşık yüzde 55.1 artarak 421 bin 390 olmuştur. 2018 yılı ocak- mart ayında Antalya’ya gelen ziyaretçilerde ilk 5 sırayı sırasıyla Almanya, Rusya, İran, İngiltere, İsrail almıştır" dedi.

2017 yılı ocak- mart ayında Antalya’ya 92 bin 656 Alman turist gelirken, bu rakamın 2018 yılı ocak- mart döneminde yaklaşık yüzde 75.8 artarak 162 bin 888’e yükseldiğini vurgulayan Boztaş, "2017 yılı ocak- mart ayında Antalya’ya 52 bin 491 Rus turist gelirken, bu rakam 2018 yılı ocak- mart ayında yaklaşık yüzde 51.1 artarak 79 bin 332 olmuştur. Yine Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 23 Nisan 2017 tarihinde Antalya’ya 670 bin 253 turist gelirken, 23 Nisan 2018 tarihinde ise bu rakam yaklaşık yüzde 40 artarak 929 bin 468’e yükselmiştir."

2017 yılı mart ayında odaya 42 yeni üyenin kayıt olduğunu, bu sayının 2018 yılı mart ayında yaklaşık yüzde 31 artarak 55’e yükseldiğini belirten Boztaş, "2018 yılı mart ayında odamıza yeni kayıt olan 55 üyenin 42’si limitet şirket, 8’i şahıs, 3’ü anonim şirket ve diğer 2’si de iktisadi işletme türünde olmuştur. 2017 yılı mart ayında odamızdan 16 üye terkin olurken, bu rakam 2018 yılı mart ayında yaklaşık yüzde 50 düşerek 8 olmuştur. 2017 yılı ocak- mart döneminde odamıza 99 yeni üye kayıt olurken, bu sayı 2018 yılı ocak- mart döneminde yaklaşık yüzde 29.3 artarak 128 olmuştur. 2017 yılı ocak- mart döneminde odaya 55 üye terkin olurken bu sayı 2018 yılı ocak- mart döneminde yaklaşık yüzde 31 azalarak 38 olmuştur."

2017 yılı ocak- mart döneminde Antalya’da 746 yeni şirket kurulurken, bu sayının 2018 yılı ocak- mart döneminde yaklaşık yüzde 25.3 artarak 935 olduğunu anlatan Boztaş, "2017 yılı ocak- mart döneminde Manavgat’ta 69 yeni şirket kurulurken, bu sayı 2018 yılı ocak- mart döneminde yaklaşık yüzde 55.1 artarak 107 olmuştur. 2017 yılı ocak- mart döneminde Antalya’da kurulan 746 şirketin 69’u yani yaklaşık yüzde 9.2’si, 2018 yılı ocak- mart döneminde Antalya’da kurulan 935 şirketin 107’si yani yaklaşık yüzde 11.4’ü Manavgat’ta kurulmuştur. 2018 yılı ocak- mart döneminde 107 yeni şirket kurulan Manavgat, 81 ilin 53’ünü yani yaklaşık yüzde 65.4’ünü geride bırakmıştır. Bu illerden bazıları Bartın (4), Ardahan (8), Iğdır (17), Bilecik (26), Karabük (32), Karaman (34), Burdur (51), Osmaniye (57), Yalova (74), Düzce (76), Aksaray (83), Çanakkale (103). 2017 yılının aynı döneminde Manavgat, 49 ili geride bırakmıştı" dedi.