MHP Korkuteli’ye 15 yeni üye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli ilçe başkanlığında partiye katılım töreni düzenlendi. Parti binasında yapılan törende 15 kişi MHP’ye üye oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli ilçe başkanlığında partiye katılım töreni düzenlendi. Cuma günü gerçekleşecek olan Belediye Başkanı seçimi öncesinde Belediye Başkan adayı Süleyman Uğurlu’nun da katıldığı Parti binasında yapılan törende 15 kişi MHP’ye üye oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Av. Medine Yapılmışev, " Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli İlçe Teşkilatı Olarak partimize teveccühler son hızla devam ediyor.. Bugün partimize katılan kardeşlerimize Hayırlı Uğurlu olsun dileklerimizi sunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli ilçe teşkilatı ailesi büyümeye devam edecek” dedi.