MHP Lideri Bahçeli, Başkan Yücel’i kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i kabul etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Yücel, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ardından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik” dedi.

Başkan Yücel, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, her zaman Alanya’ya büyük önem vermiştir. Belediye hizmetlerimizin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılarak bunu taçlandırmışlardır. Biz de bu vesileyle 24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından Genel Başkanımızı makamlarında ziyaret ederek teşekkürlerimizi sunduk. Genel Başkanımız tüm Alanya halkına sevgi ve şükranlarını iletti.”