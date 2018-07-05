ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:30

MHP Lideri Bahçeli, Başkan Yücel’i kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i kabul etti.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Yücel, Ankara’da...

MHP Lideri Bahçeli, Başkan Yücel'i kabul etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i kabul etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Yücel, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ardından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik” dedi.

Başkan Yücel, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, her zaman Alanya’ya büyük önem vermiştir. Belediye hizmetlerimizin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılarak bunu taçlandırmışlardır. Biz de bu vesileyle 24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından Genel Başkanımızı makamlarında ziyaret ederek teşekkürlerimizi sunduk. Genel Başkanımız tüm Alanya halkına sevgi ve şükranlarını iletti.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku