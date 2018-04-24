Milletvekilleri ve protokol, poliklinik açılışında buluştu

Döşemealtı Belediyesi eski Başkanı Nurettin Tursun’un kızı Funda ile Yeğeni Yılmaz’ın sahibi olduğu Polikliniğin açılışı protokolü bir araya getirdi.Döşemealtı Belediyesi’nin önceki Başkanı Nurettin Tursun’un kızı Funda Tursun...

Döşemealtı Belediyesi eski Başkanı Nurettin Tursun’un kızı Funda ile Yeğeni Yılmaz’ın sahibi olduğu Polikliniğin açılışı protokolü bir araya getirdi.

Döşemealtı Belediyesi’nin önceki Başkanı Nurettin Tursun’un kızı Funda Tursun ile Yeğeni Yılmaz Çalışkan’ın sahibi oldukları Ağız Sağlığı ve Diş Polikliniğinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Döşemealtı ilçesindeki polikliniğin açılışına , AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile esnaf odası başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Enç başarı diledi

Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise anne babaların en büyük hayalinin yetiştirdikleri evlatlarının başarılarıyla topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak olduğunu belirterek “ Bu iki genç kardeşimiz de inşallah anne ve babalarının gurur kaynağı olacaklar. Ben kendilerine başarılar diliyorum” dedi

Babalar Evlatlarının başarılarıyla anılmak ister

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel rahmetli babasının en büyük hayalinin kendisinin başarılarıyla anılmak olduğunu belirterek “Bir babanın evladının başarılarıyla anılmasının o babaya nasıl gurur verdiğini ben o zaman anladım. Funda kardeşimiz ile de babası Nurettin Başkan, Yılmaz kardeşimiz ile de babası ve ailesi büyük gurur duyarlar inşallah” diye konuştu

Taş genç hekimlere başar diledi

AK Antalya Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise Türkiye gençliğinin artık hemen her alanda başarılı projelere imza attıklarını ve açılan işyerlerinin bunun en güzel örnekleri olduğunu ifade ederek “Bu iki kardeşimize işyerlerinin hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar elde etmelerini diliyorum” dedi.

Kurdeleyi Protokol Kesti

Konuşmaların ardından geçilen açılış töreninde İlçe Müftüsü Kadir Koçak tarafından okunan duanın ardından protokol üyeleri Funda Tursun ve Yılmaz Çalışkan ile birlikte açılış kurdelesini keserek Polikliniğin içini gezdiler.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açılışın anısına Funda Tursun ve Yılmaz Çalışkan’a nazar boncuğu hediye etti.