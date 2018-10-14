Millilerin hedefi, Avrupa Kikcoks Şampiyonası’nda altın madalya

AKA Spor Kulübü sporcusu Begüm Karlı ve Aygün Spor Kulübü Sporcusu Zeliha Doğan, ekim ayında düzenlenecek olan WAKO Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda altın madalya için mücadele edecek.13-21 Ekim tarihleri arasında Slovakya’da...

AKA Spor Kulübü sporcusu Begüm Karlı ve Aygün Spor Kulübü Sporcusu Zeliha Doğan, ekim ayında düzenlenecek olan WAKO Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda altın madalya için mücadele edecek.

13-21 Ekim tarihleri arasında Slovakya’da yapılacak olan WAKO Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda milli takım formasında Antalya’yı AKA Spor Kulübü sporcusu Begüm Karlı ve Aygün Spor Kulübü Sporcusu Zeliha Doğan temsil edecek. Milli takım kafilesi ile birlikte Niğde’de devam eden hazırlık döneminin ardından kafile ile birlikte Slovakya’ya giden Karlı ve Doğan, şampiyona için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

"Amacımız Slovakya’da İstiklal Marşımızı okutmak"

Hedeflerinin altın madalya olduğunu dile getiren Karlı ve Doğan, "Amacımız Slovakya’da altın madalyayı kazanarak kürsüye çıkmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Zorlu mücadeleler olacak ama biz şampiyonadan başarı ile döneceğimize eminiz" ifadelerini kullandı.