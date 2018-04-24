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24 Nisan 2018 Salı 10:12

Miniklerin 23 coşkusuna aileleri de ortak oldu

15 Temmuz Şehidinin adını taşıyan Şehit Cennet Yiğit Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu yaşandı. Öğrencilerin sunduğu gösterilerle renklenen Çocuk Şenliği kapsamında yapılan kermes de büyük ilgi gördü.Konyaltı’nda bulunan Şehit Cennet...

Miniklerin 23 coşkusuna aileleri de ortak oldu
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15 Temmuz Şehidinin adını taşıyan Şehit Cennet Yiğit Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu yaşandı. Öğrencilerin sunduğu gösterilerle renklenen Çocuk Şenliği kapsamında yapılan kermes de büyük ilgi gördü.

Konyaltı’nda bulunan Şehit Cennet Yiğit Anaokulu’ nda eğitim gören minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. "Aklın ve Kalbin Bilim ile Buluştuğu Yer" sloganıyla eğitim veren Şehit Cennet Yiğit Anaokulunda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, Okul Müdürü Dr. Hacer Tekerci’nin konuşmasıyla başladı. Çocuk Şenliği anaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerin büyük emekler harcayarak hazırladıkları gösteriler ile devam etti. Birbirinden renkli kıyafetlerle şarkı söyleyen, dans eden ve çeşitli gösteriler sunan minikler izleyenlerden tam not aldı.

Kermes ve sergi beğeni topladı

Şehit Cennet Yiğit Anaokulu Okul Aile Birliği’nin desteği ile hazırlanan kermese ilgi yoğun oldu. Bilimsel çalışmaları ve başarıları ile adından söz ettiren Şehit Cennet Yiğit Anaokulunda öğrencilerin yıl boyu yaptığı resim ve el işlerinden oluşan sergi de büyük ilgi gördü.
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