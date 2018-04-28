Misafir gazeteciler Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezinde

Türkiye Yerel Basın Birliği Üyesi Gazeteciler, Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve projelerini inceledi. Başkan Türel’in eşi Ebru Türel, eğitim, çocuklar, gençler, engelliler ve kadınlarla ilgili özel projeler ürettiklerini ve hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye Yerel Basın Birliği üyesi 40 ilden 75 gazeteci, ‘Yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı’ için Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da buluştu. Yerel Basın Birliği üyesi gazeteciler, çalıştayın yanı sıra 3 gün boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını da inceleyecek. Çalıştaya katılmak üzere Antalya’ya gelen Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ve Antalya Şube Başkanı Hidayet Gültekin, kendisi de bir gazeteci olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e yerel basına ve gazetecilere gösterdiği ilgi ve verdiği destek için teşekkür etti.

Büyükşehir’in projelerini inceliyorlar

Birliğin programı içerisinde üyeler Başkan Türel’in en önemli projelerinden olan Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi iş kadını Ebru Türel, Türkiye Yerel Gazeteciler üyesi gazetecilere Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni tanıttı. Basın mensupları özel bireylerin kendi elleriyle yaptıkları pideleri yedi.

Ebru Türel, gazetecileri bilgilendirdi

Merkezin yapımına 2008 yılında başladıklarını belirten Ebru Türel, “Biz buraya çok önem ve değer verdik. Almanya ve Avrupa’daki bir çok rehabilitasyon merkezlerini gezdik projelerini inceledik. 2009 yılında yönetim değişince bir 3 yıl kadar inşaat durdu. Sonra tamamlandı ama aktif olarak iki yıl boyunca kullanılmadı. Çok az birey vardı. 2014 yılında yeniden yönetime gelince tadilatlarını yaptık ve aktif olarak çalıştırmaya başladık. Şu anda 581 tane engelli bireyimiz devam ediyor. 670 tane de kayıtlı öğrencimiz var. Bizim bu merkez hayalimizdi. Çünkü benim Antalya’da özellikle ilgilendiğim konular, eğitim, çocuklar, gençler, engelliler ve kadınlar” dedi.

“Hayalimizi gerçekleştirdik”

Türkiye’nin en büyük eğitim kurumunu ASMEK’i kurduklarını belirten Ebru Türel, “ASMEK temellerini 2005 yılında attık. 212 bin kursiyerimize bugüne kadar hizmet verdik. Bunun çocuk bölümü AKBEM, çocuklara etüt sağlıyoruz. 70 bin çocuğa eğitim verdik. Engellilere tekerlekli sandalye veriyorsunuz, seviyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz, öpüyorsunuz ama bu yeterli değil. Bu yüzden engelli bireylerle ilgili komple projelere başladık. Engelli ailelerin en büyük derdi şu; ‘ben öldüğüm zaman arkamdan ne yapacak’ O yüzden biz burada çocukları hayata alıştırmaya çalışıyoruz. Kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesini aynı zamanda öğretmeye çalışıyoruz. İş atölyelerimizin pide atölyemizin yemek salonumuzun amacı bu. Burada günde 1200 adet yemek çıkıyor. Bunun 220 tanesi bu merkez tarafından kullanılıyor. Geriye kalan ücret karşılığında satılıyor. Bundan elde edilen gelir yine onların eğitiminde kullanılıyor. Bütün belediyeler, cenazelere pide gönderir bilirsiniz. Benim aklıma geldi biz burada neden pide yapmıyoruz? Hemen odun fırınımızı kurduk, şimdi 5 merkez ilçenin cenazelerinin pidelerini özel ellerden gönderiyoruz. Biz burada hayalimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“İşadamı oldular”

Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yaptıklarını belirten Ebru Türel, “Onların el işçiliklerini ücret karşılığı burada yapıyoruz. Çocuklarla sözleşme imzalıyoruz. İlk sözleşmeyi imzaladığımızda çocuklardan bir tanesi “oh sonunda iş adamı olduk” dedi. Onların o mutluluğunu görmek çok güzel. Çünkü kendilerini çalışıyor olarak ve iş adamı olarak hissediyorlar. Tabi ki bütün gün çalışmıyorlar. El becerilerini geliştirmek için belirli saatlerde atölyelerde çalışıyorlar. Amacımız aileleri de işin içine sokup bu üretimi yaygınlaştırmak. Merkez ilçede engelli mola evleri yaptık. Örneğin annenin pazara, doktora mı gitmesi gerekiyor. Geliyor ve mola evine bırakıyor. Yatılı değil ama sınırlı. Haftada 2 gün 4 saat gibi. Biz orada hem bakımını yapıp hem eğitimini vereceğiz. İşini bitirdikten sonra anne gelip alacak. Çünkü o bireylerini kimseye emanet edemiyorlar. Eve bağımlı yaşıyorlar. Bu evleri bütün şehre yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Amacımız Antalya’nın engelliler için de en güzel yaşanabilir yer olması” şeklinde konuştu. Türkiye Yerel Basın Birliği Üyesi Gazeteciler, merkeze hayran kaldıklarını belirterek, Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.