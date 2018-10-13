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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:29

Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası Galip Dere Plajı’nda başladı. Şampiyona’nın toplamında 190 sporcu mücadele ediyor.Modern Pentatlon...

Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası başladı
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası Galip Dere Plajı’nda başladı. Şampiyona’nın toplamında 190 sporcu mücadele ediyor.

Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde Triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları yapıldı. Yarışta 60 sporcu kız-erkek U-11 2x200/2x25, U-13 2x400/2x50, U-15 4X400/4x25, U-17 4x600/4x50, U-19 4x800/4x50 ve gençler 4x800/4x50 kategorilerinde mücadele etti.

Dereceye giren sporcular madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş, TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Palamutçu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve TMPF Teknik Kurul Başkanı Vedat Aydın’ın elinden aldı.

TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e plaket verdi. Şampiyona yarın saat 10.00 da Biathle (koşu-yüzme-koşu) yarışlarıyla devam edecek.
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