ANTALYA:
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24 Nisan 2018 Salı 16:59

Motosikletin altında kalan yaşlı adam yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde otomobilin geri manevra yaparken motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Kaza, saat 12.30 sıralarında Tosmur Mahallesi kavşağındaki bir kaldırımın üzerinde meydana geldi. Mehmet Ö. idaresindeki 45 ZB...

Motosikletin altında kalan yaşlı adam yaralandı
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Antalya’nın Alanya ilçesi’nde otomobilin geri manevra yaparken motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Tosmur Mahallesi kavşağındaki bir kaldırımın üzerinde meydana geldi. Mehmet Ö. idaresindeki 45 ZB 2295 plakalı otomobil geri geri manevra yaptığı sırada park halinde olan 26 RV 532 plakalı motosiklette çarptı. O sırada kaldırımda bulunan 90 yaşındaki Mahmut Kefeli’nin üzerine otomobilin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Bacağı motosikletin altında kalarak yaralanan Kefeli, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürüldü. Burada tedavi alınan Kefeli’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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