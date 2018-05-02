Müftülük personeline, uyuşturucu semineri

Müftülük personeline yönelik , ‘Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele’ konulu seminerde konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, “Dışarıdan gelen insanların bazıları kötü alışkanlıklarını da buraya getiriyor. Biz, bıraktıkları kötü alışkanlıkların bertaraf edilmesi için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi AMBAUM, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde, Atatürk Kültür Merkezi Perge Konferans Salonu’nda müftülük personeline uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele konulu seminer düzenlendi. Seminere, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyeleri, Akdeniz Üniversitesi AMBUAM yetkilileri, temsilcileri ve müftülük personelleri katıldı. Seminerde konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, özellikle sokakta uyuşturucu içen kişilerin sonrasında herhangi bir cami avlusuna giderek kendisini orada bırakmasının aslında kendisini orada güvende hissetmesinden kaynaklandığını söyledi. Başsavcı Solmaz, " Bu insanı kaybettiğimizi sanabiliriz. Bizden kopmuş başka bir yere gitmiş zannedebiliriz ancak tekrar geri gelmesi anlamında da emek ve gayret sarf etmemiz gerekiyor. Biz burada bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Cezaevlerinde huzur var”

Cezaevlerinde de müftülük personelleriyle bir arada olduklarını ifade eden Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada herhangi bir problem olmuyorsa, vesilesi sizlersiniz. Cezaevlerinde, dini öğrenmek isteyen ya da dertleşmek isteyenler de dön görevlilerine başvuruyor. Biz cezaevlerinden müthiş bir geri dönüş alıyoruz. Mükemmel bir huzur var. Doğru bilgiyi, doğru kişiden öğreniyorlar. Biz hep birlikte bu madde bağımlılarına ulaşmak istiyoruz. Ailenin ilgilenmemesinden başlayıp, arkadaş ararken bu illete düşenlere doğru yolu gösterecek, sizlere ihtiyacımız var.”

“Kötü alışkanlık getiriyorlar”

Antalya’da yerelde uyuşturucu kullanımının sanıldığı kadar çok olmadığını vurgulayan Solmaz, “Problem, Antalya’nın turizm kenti olması ve dışarıdan yoğun şekilde misafir alması. Bunlardan bazıları kötü alışkanlıklarını da beraberlerinde getiriyor. Biz bu alanlarda çalışmalarımızı yürüttüğümüz gibi geldiklerinde beraberlerinde getirdikleri kötü alışkanlıkların bertaraf edilmesi ya da vatandaşlarımızdan uzak tutulması anlamında sizlerle birlikte güzel çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Antalya İl Müftüsü Osman Artan ise müftülük personelinin toplumun yaralarını anlatırken uyuşturucu sorununu da konunun içine katarak, konuşulduğu takdirde faydalı olacağı kanaatinde olduğunu söyledi. Değişik ilçelerdeki müftülük personellerini de bu konuda bilinçlendireceklerini kaydeden Artan, “Bazı veliler, çocuğunun uyuşturucuya müptela olduğunu da bilmiyor. Bu bizim cemaatimizin içerisinde. Burada aldığınız bilgiler, sizin annelere, babalara ve gençlerimize bu konularda yardımcı olacaktır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Akdeniz Üniversitesi AMBAUM Müdürlüğü ‘Bağımlılıkla mücadele yöntemleri’, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ‘Önleyici hizmetler’, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ‘Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucuya ulaşılırlığın engellenmesi’, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ise ‘Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri’ hakkında sunumlar gerçekleştirdi.