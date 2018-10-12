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12 Ekim 2018 Cuma 15:17

Mühendislik öğrencileri rüzgar gibi esti

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri, TUBİTAK 2242 proje yarışmasında Türkiye’nin ilk Yerli Rüzgar Türbinini tasarlayarak birincilik derecesi aldı.Yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın sonucunda tasarladıkları rüzgar...

Mühendislik öğrencileri rüzgar gibi esti
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Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri, TUBİTAK 2242 proje yarışmasında Türkiye’nin ilk Yerli Rüzgar Türbinini tasarlayarak birincilik derecesi aldı.

Yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın sonucunda tasarladıkları rüzgar türbini ile Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerinden Candaş Yurdakul ve Barış Pınar birinci, Berrak Torusdağ ve Merve Özyılmaz üçüncü oldu.

Öğrenciler, ülkenin ve milletin böyle projelere ihtiyacı olduğunu belirterek “Bir taraftan yarışmada birinci olmanın diğer taraftan ise ülkemize milli bir proje kazandırarak ülke ekonomisine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı gücü üreten ithal rüzgar türbinlerine göre yüzde 50’ye varan ekonomik avantaj sağlayan çalışmamızın seri üretime geçilmesi durumunda bu değer daha fazla yükselerek, maliyet oranı çok daha azalacaktır.” diye konuştu.
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