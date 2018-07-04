Mükellef borçları yeniden yapılandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 31 Mart öncesine ait vergi, harç, su, atıksu borçları ve buna bağlı cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını yapılandırıyor. Vergi mükellefleri, 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını yaparak 31 Mart 2018 öncesine ait vergi borçlarını yapılandırabilecek. İlk taksit ödemesinin ise 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 31 Mart öncesine ait vergi, harç, su, atıksu borçları ve buna bağlı cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını yapılandırıyor. Vergi mükellefleri, 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını yaparak 31 Mart 2018 öncesine ait vergi borçlarını yapılandırabilecek. İlk taksit ödemesinin ise 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Faiz ve cezalar siliniyor

Büyükşehir Belediyesi zamanında beyan vermeyen ve gecikme zammı ödemesi gereken mükelleflere de büyük kolaylık sağlıyor. Yapılandırma kapsamında vergi cezaları ve buna bağlı gecikme zamları silinirken, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) uygulanıyor. Peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE oranının da yüzde 90’ı siliniyor. İlk 2 taksit ödemesi içerisinde mükellef peşin ödeme yapmak isterse Yİ-ÜFE nin yüzde 50’si yine silinerek mükelleflere büyük kolaylık sağlanıyor. Yapılandırmanın devam edebilmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi ve bir takvim yılı içinde 2 taksitten fazla ihlal yapılmaması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne vergi ve harç borcu bulunan yaklaşık bin vatandaş, kanun kapsamında toplamda 5.1milyon TL’ye ulaşan borçlarını yapılandırabilecek.

Emlak ve ÇTV hariç tüm vergiler yapılandırılacak

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İş Yeri Açma Ruhsat Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı, İşgal Harçları, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Bina İnşaat Harcı, Hayvan Kesim, Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti, Analiz Ücretleri (havuz suyu, şebeke suyu, atık su), Kazı Tahrip Ücretleri, Otobüs ve Minibüs Ruhsat Harcı ve Durak Aidatı, belediye mülkünü kullanan kiracıların kira bedelleri yasa kapsamında yapılandırılabilecek.