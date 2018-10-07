Muratpaşa Belediyesi, Güzeloluk’ta parkları 2’ye katladı

Muratpaşa Belediyesi, 2 yılda sahip olduğu park genişliğini 2 katına çıkardığı Güzeloluk’ta, mahallenin en büyük yeşil alanı Senatör Reşat Oğuz Parkı’na basketbol sahası da yaptı.Muratpaşa Belediyesi, TUİK’in son verilerine göre...

Muratpaşa Belediyesi, 2 yılda sahip olduğu park genişliğini 2 katına çıkardığı Güzeloluk’ta, mahallenin en büyük yeşil alanı Senatör Reşat Oğuz Parkı’na basketbol sahası da yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, TUİK’in son verilerine göre 8 bin 547 nüfusa sahip Güzeloluk Mahallesi’nde son 2 yılda yaptığı çalışmalarla aktif kullanılan yeşil alan büyüklüğünün 2 katına çıkardı. 9 bin 300 metrekare genişliğe sahip Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu ve 13 bin metrekare büyüklüğündeki Senatör Reşat Oğuz parklarıyla mahallenin sahip olduğu parklarını genişliği 43 bin 952 metrekareye ulaştı.

Üç parkında fitness grupları, 4 parkında basketbol sahası ve Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu Parkı’nda futbol sahasının bulunduğu mahalleye bir yeni saha daha kazandırıldı. Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Senatör Reşat Oğuz Parkı’na basketbol sahası yapımını tamamladı.

Reşat Oğuz kimdir?

Yalı Caddesi ve 1890 Sokak kesişiminde yer alan parka Senatör Reşat Oğuz adı, Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016 meclis toplantısında oy birliğiyle verildi. 1910 Antalya doğumlu olan Oğuz, Antalya Lisesi ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Antalya Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği ve müdür yardımcılığı görevlerinde de bulunan Oğuz, , Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği ve Başmüfettişliği, Bağdat Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Türk Dil Kurumu Üyeliği görevleri yaptı. 14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Antalya üyeliği yapan Oğuz, 1 Nisan 1987’de hayata veda etti.