Muratpaşa Belediyesi oyun terapi programı başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Al Yazma Kadın Danışma Merkezi’nde yeme problemi, kardeş kıskançlığı, akran zorbalığı ve farklı korkuları bulunan çocuklara yönelik oyun terapi programı başlatıyor.Daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum...

Muratpaşa Belediyesi, Al Yazma Kadın Danışma Merkezi’nde yeme problemi, kardeş kıskançlığı, akran zorbalığı ve farklı korkuları bulunan çocuklara yönelik oyun terapi programı başlatıyor.

Daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla ‘Babalık Destek Programı’ gibi projeleri hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, şimdi çocuklar için oyun terapi programına başlıyor. Bayındır Park içinde bulunan Al Yazma Kadın Danışma Merkezi’nde uygulanacak terapi programına gece ıslatmaları, yeme problemi, kardeş kıskançlığı, akran zorbalığı ve farklı korkuları bulunan ve boyanan ebeveyn nedeniyle farklı sorunlar yaşayan çocuklar katılabilecek. Uzman psikolog tarafından yürütülecek programda çocuklar tek tek oyun terapi programına alınacak. Oyun terapi için ailelerin Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden randevu alması yeterli olacak.

Oyun terapi nedir?

Oyun terapi, çocuğu birer olarak gören, tarafsız, yönlendirme yapmadan ve çocuğu olduğu gibi kabul eden bir terapi yöntemidir. Oyun terapi çocuklara iç dünyalarını anlatma fırsatı verirken çocuklar oyun terapisiyle problemlerle başa çıkmayı, korkularıyla mücadele etmeyi ve tüm olumsuz duygularını ifade edip çözüm bulmayı öğrenir.