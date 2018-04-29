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29 Nisan 2018 Pazar 11:57

Muratpaşa Belediyesinde Ramazan ayı hazırlıkları

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 56 mahalleyi kapsayacak bölge iftarları için hazırlayacağı iftariyeliklerde sadece soğuk sıkma zeytinyağı ve tereyağı kullanacak.Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını yine komşularıyla...

Muratpaşa Belediyesinde Ramazan ayı hazırlıkları
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Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 56 mahalleyi kapsayacak bölge iftarları için hazırlayacağı iftariyeliklerde sadece soğuk sıkma zeytinyağı ve tereyağı kullanacak.

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını yine komşularıyla birlik ve beraberlik içinde geçirecek. Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, 56 mahalleyi kapsayacak bölge iftarları düzenleyecek. Muratpaşa Belediyesi iftar sofralarında 60 bin kişi bir arada orucunu açacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofralarında sunulan yemekler; evsiz ve kimsesizlere yılın her günü sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanıyor. İftar sofralarında; mercimek çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı ve irmik tatlısından oluşan menü olacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevi,hergün kurulacak iftar sofralarında sunacağı yemekleri; 8.4 ton tavuk eti, 1.5 ton mercimek, 3 ton pirinç ve 1.5 ton irmik kullanarak hazırlayacak.

Bu yemeklerin hazırlanmasında sadece soğuk sıkma zeytinyağı ve tereyağı tercih edildi. 60 bin kişilik iftar sofraları için bin 620 litre zeytinyağı, 930 kilogram tereyağı kullanılacak. İftar sofralarını hazırlayacak aşevi,ayrıca, günlük bin kişiye yaptığı yemek yardımına Ramazan ayında da devam edecek.
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