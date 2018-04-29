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29 Nisan 2018 Pazar 12:13

Muratpaşa Belediyesinden Yenigün’de asfalt çalışmaları

Muratpaşa Belediyesi, Yenigün Mahallesi’nde ulaşım akslarında asfalt çalışmalarının ardından ara sokaklara girdi.Muratpaşa Belediyesi, 21 bin 918’e ulaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık 4’üncü mahallesi Yenigün’de cadde ve sokak...

Muratpaşa Belediyesinden Yenigün'de asfalt çalışmaları
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Muratpaşa Belediyesi, Yenigün Mahallesi’nde ulaşım akslarında asfalt çalışmalarının ardından ara sokaklara girdi.

Muratpaşa Belediyesi, 21 bin 918’e ulaşan nüfusuyla ilçenin en kalabalık 4’üncü mahallesi Yenigün’de cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalleyi, Mevlana ve Kızılırmak Caddeleri’ne bağlayan 1055 Sokak ve 2 kilometre uzunluğundaki Yunus Emre Caddesi’nde çalışmalarını tamamlayan fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ara sokaklarda yenileme çalışmalarına başladı. Tamamlandığında 15.5 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılmış olacak mahallede son olarak 1056 Sokak baştan sona asfaltlandı.
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