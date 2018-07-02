Muratpaşa Deniz Yüzü’ne yoğun ilgi

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’nu yeniden düzenleyerek hizmete açtığı Ziya Gökalp Kent Parkı ve Deniz Yüzü adını verdiği işletme yoğun ilgi görüyor. Muratapaşa Belediyesi, geçen yıl falez kıyı bandında yaklaşık 60 dönümlük alanda iki önemli kent parkı çalışmasını tamamlayıp hizmete açtı. 25 dönüm alana yayılan ve Beydağları’nın doyumsuz manzarasını sunan Erdal İnönü ve Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’nun yeniden düzenlemesiyle oluşturulan Ziya Gökalp kent parkları vatandaşların buluşma noktası oldu.

Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen 35 bin 500 kent parkı ve Muratpaşa Belediyesi’nin Deniz Yüzü isimli işletmesiyle bölge günün neredeyse her saati dolup taşan yepyeni bir yaşam alanı haline geldi. Deniz Yüzü, Eski Lara Caddesi’nde sabah sporuna çıkanların, deniz havası almak isteyenlerin, akşam saatlerine evde televizyon başında geçirmek istemeyenlerin, hafta sonu kahvaltılarının, evlerde toplanmaktan sıkılan kadınların uğrak yeri oldu.

Denizden esen rüzgarı hissetmek için Konyaaltı’ndan Muratpaşa’ya gelen Cengiz Kılıçaslan, kent parkını çok beğendiğini belirterek, “Böyle tesislerini olması çok güzel. Oldukça başarılı buluyoruz. Muratpaşa’da böyle bir imkan sağlanması çok güzel” dedi.

20 yıldır Antalya’da yaşayan Gönül Dalkılıç ise bölgenin eski haliyle bir kıyaslamada bulunarak. “Buralar çok güzelleşti. Bu tip tesisler olmazsa olmaz. Tesisler olacak ki insanlar faydalanabilsinler” diye konuştu.