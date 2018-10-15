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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:51

Muratpaşa er meydanında heyecan kasırgası

Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 4.’üncü Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, muhteşem görüntülere sahne oldu. 512 pehlivanın kol bağladığı Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da...

Muratpaşa er meydanında heyecan kasırgası
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Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 4.’üncü Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, muhteşem görüntülere sahne oldu. 512 pehlivanın kol bağladığı Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da olan 14 ülke heyetini ağırladı.

4’üncü Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, hafta sonu Antalya’ya büyük heyecan yaşattı. Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen güreşlerde, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde toplam 512 pehlivan kol bağladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, güreşlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve binlerce güreş severe ev sahipliği yaptı.

Başkan Uysal’ın Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da olan 14 ülke heyeti ile birlikte yağlı güreş tutkunlarını selamlamasıyla başlayan 4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde, 51 başpehlivan da dev boyuttaki Türk Bayrağı ile Muratpaşa er meydanında tur attı. Başaltı’nda 65, Büyük Orta’da 58 pehlivan çayıra çıktı. Binlerce güreşsever, pehlivanların kıran kırana geçen müsabakalarını heyecanla takip etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ın güreş alanına kispeti ile gelen minik pehlivan Hüseyin Mert Kaplan ile ilgilenerek güreş tutması dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Başpehlivanlık için; yarı finalde Hüseyin Gümüşalan’ı yenen Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Kürşat Korkmaz’la Hasan Cengiz’i yenen Ali Gürbüz güreşti. 4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. Başaltı’nda Muratpaşa Belediyesi Pehlivanı Hasan Güzeller, Büyük Orta’da da Muratpaşa Belediyesi Pehlivanı Hasancan Güzeller, birinci oldu. Başpehlivanlara kupalarını; CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, CHP Antalya Milletvekilleri Budak, Özer, Arı ve Başkan Uysal birlikte verdi.

Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 4. Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde kategorilerinde şu pehlivanlar dereceye girdi:
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