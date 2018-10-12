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12 Ekim 2018 Cuma 10:31

Muratpaşa kadın hentbol takımı tur peşinde

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası (EHF) Kupası 2’nci tur maçında Cumartesi, deplasmanda İsveç takımı 65 Höörs HK ile karşılaşacak.Bayan hentbolcular, EHF Kupası 2’nci tur ilk maçı için...

Muratpaşa kadın hentbol takımı tur peşinde
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Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası (EHF) Kupası 2’nci tur maçında Cumartesi, deplasmanda İsveç takımı 65 Höörs HK ile karşılaşacak.

Bayan hentbolcular, EHF Kupası 2’nci tur ilk maçı için Cumartesi, İsveç Höör’de sahaya çıkıyor. İtalya’dan Gianna Stella Merisi ve Iuliana Alexandra Rosca hakem ikilisinin yöneteceği maçta 65 Höörs HK’yla karşılaşacak olan Paşanın Meleklerinde 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları için Milli Takımla Arjantin’de bulunan Beyzanur Türkyılmaz ve Eda Nur Kılıç yer almıyor. Antrenör Birol Ünsal, İsveç deplasmanından avantajlı bir skorla Türkiye’ye dönmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın rövanşı ise 21 Ekim Pazar Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak.
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