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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:03

Muratpaşa meme kanserine dikkat çekti

Muratpaşa Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her Çarşamba düzenlendiği ‘randevusuz görüşme saatinde’ belediye fuayesine balonlardan dev bir pembe kurdele astı.Muratpaşa...

Muratpaşa meme kanserine dikkat çekti
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Muratpaşa Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her Çarşamba düzenlendiği ‘randevusuz görüşme saatinde’ belediye fuayesine balonlardan dev bir pembe kurdele astı.

Muratpaşa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla balonlardan hazırladığı dev pembe kurdeleyi belediye fuayesine astı. Meme kanserine erken tanı ve teşhisin önemine dikkat çekmek için kullanılan uluslararası bir sembol olan pembe kurdele, Başkan Ümit Uysal’ın her Çarşamba düzenlediği randevusuz görüşme saatinde yerine yerleştirildi. Muratpaşa Belediyesi müdürleri ve personeli de pembe kıyafetler giyerken vatandaşlara da pembe kurdeleler takıldı.

Başkan Uysal, randevusuz görüşme saatinde meme kanserini yenmiş 40 yaşındaki Sema Balya ve 37 yaşındaki Ayşe Acer ile görüştü. Başkan Uysal, Balya ve Acer’in deneyimlerinin çok değerli olduğunu belirterek, hastalıkta erken tanı ve teşhisin önemine dikkat çekti. Başkan Uysal, “Bütün komşularımızı meme kanseri taramasına davet ediyoruz. Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini ararlarsa kendilerine, gerekli sağlık kuruluşlarına ulaşmalarıyla ilgili yardımcı olacağız. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Umutsuzluğa yer yok. Ama özellikle 40 yaşın üzerindeki bütün komşularımızın bu taramayı ihmal etmemesi gerekiyor. Bütün komşularımıza ‘Yaşamınız bizim için değerli’ diyoruz” dedi.
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