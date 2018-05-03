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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:04

Muratpaşa, ürettiği çöp konteynerlerini belediyelere satıyor

Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretimini gerçekleştirdiği çöp konteynerlerinden 4 belediyeye 149 bin 750 TL’lik satış gerçekleşti. 19 bin 850 TL tutarındaki yeraltı ve yer üstü konteyner ise kardeş kent...

Muratpaşa, ürettiği çöp konteynerlerini belediyelere satıyor
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Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretimini gerçekleştirdiği çöp konteynerlerinden 4 belediyeye 149 bin 750 TL’lik satış gerçekleşti. 19 bin 850 TL tutarındaki yeraltı ve yer üstü konteyner ise kardeş kent Girne’ye hediye edildi.

Muratpaşa Belediyesi , Türk Patent ve Marka Kurumu’nca verilen faydalı model patentine sahip olduğu yeraltı çöp konteyneri sistemi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün atölyesinde üretiliyor. Yapılan çalışmalarla ilçe genelinde 3 bin 485 konteyner yeraltına alınırken üretim fazlası 149 bin 750 TL’lik konteynerini de satışı gerçekleştirildi.

Gazipaşa Belediyesi’ne 12’si ikili, 2’si üçlü ve bir tanesi de dörtlü olmak üzere 79 bin TL’lik yeraltı çöp konteyneri satışı yapılırken Korkuteli Belediyesi’ne 6 bin, Konya’nın Çumra Belediyesi’ne ise 7 bin TL’lik satış gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi son olarak Nevşehir’in Avanos Belediyesi’ne 57 bin 750’lik satış yaptı. 19 bin 850 TL tutarındaki yeraltı ve yer üstü konteyner ise kardeş kent Girne’ye hediye edildi.
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