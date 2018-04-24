Muratpaşa’da çöp konteynerlerine özel temizlik

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini kötü koku, kirlilik ve bakterilere karşı rutin yıkama ve dezenfekte işlemini artan hava sıcaklıklarını dikkate alarak sıklaştırdı. Çöp konteynerlerindeki kalıntıların sıcaklığının artmasıyla birlikte yaratacağı koku ve kirliliğin daha hissedilir hale geldiğini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, konteynerleri, özel araçla, bulundukları yerde yıkayıp dezenfekte ettiklerini söylediler.

Muratpaşa Belediyesi, hava sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çöp konteynerleri dezenfekte ve yıkama işlemlerini sıklaştırdı.Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini kötü koku, kirlilik ve bakterilere...

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