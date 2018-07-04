Muratpaşa’da diplomalı babalar sertifikalarını aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, daha demokratik ve mutlu bir aile yapısı için Anne Çocuk Eğitim Vakfı’yla (AÇEV) yürütülen ‘Babalık Destek Programı’nın 4’üncü dönem mezunlarına sertifikalarını verdi.Muratpaşa Belediyesi’nin...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, daha demokratik ve mutlu bir aile yapısı için Anne Çocuk Eğitim Vakfı’yla (AÇEV) yürütülen ‘Babalık Destek Programı’nın 4’üncü dönem mezunlarına sertifikalarını verdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin AÇEV’le daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uygulanan ve kısa adı BADEP olan Babalık Destek Programının 4’üncü dönem mezunları Başkan Uysal’ı ziyaret etti.

Türkiye’de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol almaları için geliştirilen bilimsel temelli eğitim programı olan BADEP mezunu babalar, sertifikalarını Başkan Uysal’dan aldı. 4 dönemde yaklaşık 60 babanın katıldığı program, her grup 10 hafta süresince haftada 1 gün 2 saat süreyle uygulandı.

Programın sloganı ‘İlk İş Babalık’ yazılı tişörtlerden de giyen Başkan Uysal, baba figürünün çok değerli olduğunu belirterek, “Ömür boyu insanı yönlendiren bir figür. Sadece yaşarken değil sonrasında da öğrettiği değer yargıları sizi hep yönlendirir. Bunun farkında olmamız lazım” diye konuştu. Demokratik, namuslu, ahlaklı, düzgün bir toplumsal yapılanma için babalığını öneminin altını çizen Başkan Uysal, “Bu açıdan çocuklarımıza sevgi ve saygı gösterirken otorite dengesini de kurmamız lazım ki onlara öğreteceğimiz, aktaracağımız değer yargıları dengeli ve düzgün olabilsin” şeklinde konuştu.