Muratpaşa’da dört plajda mavi bayrak töreni

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş Plajı’nda düzenlenen Mavi Bayrak töreninde “İstedikleri kadar haksız soruşturmalara maruz bıraksınlar, Antalyalıların, Muratpaşalıların bu kıyıları özgürce kullanacağı koşulları sağlamak için çalışmalarımızdan asla geri durmayacağız” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Antalyalıları falezlerden Akdeniz’in mavilikleriyle buluşturduğu İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajları Mavi Bayrakları 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda düzenlenen törenle çekildi. Tertemiz denizi, çevreye duyarlı tesisleri ve sunduğu hizmetle Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajlar için tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya ziyaretinde “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş mevkiinde açılan plajda düzenlendi. Törene Başkan Uysal’la birlikte, belediye meclis üyeleri ve Muratpaşa sakinleri katıldı.

Kıyılar işkal altında iddiası

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de kıyıların, Akdeniz’den Karadeniz’e işgale maruz kaldığının ileri sürdü Başkan Uysal, “Çok sıkı bir kanunumuz var ama kanunlarla kıyılarımızı koruyamıyoruz. Hatay’dan Hopa’ya kıyılarımızda kamusal alan çok azdır. Tahsisler ve ihalelerle bir hukuksuz düzen oluşuyor. Muratpaşa’mızda bu zinciri kıralım istedik” diye konuştu. Bu amaçla aynı zamanda 1’inci derece doğal SİT statüsünde bulunan falez kıyı bandında Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onay ve izinleri doğrultusunda çalışmaların hayata geçirildiğini aktaran Başkan Uysal, “Bu zinciri çok büyük oranda kırdık. Aynı anda binlerce kişi denize gidiyor” dedi.

Yeni plajlar için başvurduk

Falez bandında yeni plaj düzenlemeleri yapmak için başvuruda bulunduklarını ancak eski Bambus plajı için yapılan 4 başvurunun da reddedildiğini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:“İstedikleri kadar haksız soruşturmalara maruz bıraksınlar, biz yaptığımız işin kamusal olduğuna inandığımız için, toplum yararına ve hukuka uygun olduğuna emin olduğumuz için kararlıkla bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Antalyalıların, Muratpaşalıların bu kıyıları özgürce kullanacağı koşulları sağlamak için çalışmalarımızdan asla geri durmayacağız.”Mavi Bayrak’ın plajlar için çok önemli bir standardı ifade ettiğini belirten Başkan Uysal, geçen yıl 3 olan Mavi Bayraklı plaj sayısının bu yıl Erenkuş’un da eklenmesiyle 4’e çıktığını belirterek, Antalya adına bundan onur duyduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı da kutlayan Başkan Uysal, konuşmasının ardından Erenkuş Plajı’nın Mavi Bayrağını, Muratpaşa sakinleriyle birlikte göndere çekti. Töreninden ardından Uysal, Erenkuş Plajı’nda komşularıyla sohbet etti.