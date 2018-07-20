ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:37

Muratpaşa’da sporla dolu bir yaz

Muratpaşa Belediyesi’nin Yenigün Mahallesi’nde Dilşad Refizade İlkokulu bahçesine yapını gerçekleştirdiği spor salonu yaz aylarında da boş durmuyor. Yaz spor okulları programı kapsamında salon hafta içi her gün voleybol, basketbol ve...

Muratpaşa'da sporla dolu bir yaz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muratpaşa Belediyesi’nin Yenigün Mahallesi’nde Dilşad Refizade İlkokulu bahçesine yapını gerçekleştirdiği spor salonu yaz aylarında da boş durmuyor. Yaz spor okulları programı kapsamında salon hafta içi her gün voleybol, basketbol ve badminton öğrenmek isteyen çocuklarla dolup taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 24 branşta 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Atatürk ve Bayındır parklarında devam ediyor. Yenigün Mahallesi’nde 671 bin TL’lik yatırımla 2016 yılında hizmete açılan Dilşad Refizade İlkokulu Spor Salonu, hafta içi dolup taşıyor. 595 metrekarelik saha, 120 seyirci kapasiteli tribün, sağlık odası, soyunma odalarının bulunduğu salonda, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 8-13 yaş arası basketbolcular çalışıyor. Basketbolcular antrenman için saat 12.00’de toplanıyor.

Salı ve perşembe günleri ise salonda ilk olarak 7-13 yaş arası voleybolcular antrenman yapıyor. Voleybolcuların saat 09.00’da başlayan antrenmanın ardından saat 16.00, 8-13 yaş arası çocukların kabul edildiği badminton kursları başlıyor. Salonda, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 20.00’de yetişkinler badminton için sahaya çıkıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku