Muratpaşa’da Tarih ve Toplum söyleşileri devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Toplum ve Tarih Söyleşilerinin 3’üncüsü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Dr. Mustafa Şanlı’nın ‘Cumhuriyetin İktisadi Kazanımları Üzerine’ başlıklı söyleşisiyle devam etti.

Muratpaşa Belediyesi, düşün hayatına katkı sunmak, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısının güçlenmesini sağlamak, akıl ve eleştiriyi aynı çizgide buluşturmak amacıyla başladığı Tarih ve Toplum Söyleşi dizisi devam ediyor. Meltem Mahallesi’nde bulunan Mehmet Erdem Dijital Kütüphane’de düzenlenen söyleşilerin 3’üncüsü AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Şanlı tarafından gerçekleştirildi. Dr. Şanlı’nın Cumhuriyetin İktisadi Kazanımları Üzerine’ başlıklı söyleşisini Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal da ilgiyle takip etti.