ANTALYA:
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16 Ekim 2018 Salı 10:35

Muratpaşa’da Yörük Parkı kuruluyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sedir Mahallesi’nde, 14 dönüm alanda Yörük Kültür Parkı inşa edeceklerini söyledi.Muratpaşa Belediyesi, Sedir ve Cumhuriyet Mahallelerinin kesiştiği Akın Caddesi üzerinde Antalya’nın en büyük...

Muratpaşa'da Yörük Parkı kuruluyor
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sedir Mahallesi’nde, 14 dönüm alanda Yörük Kültür Parkı inşa edeceklerini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Sedir ve Cumhuriyet Mahallelerinin kesiştiği Akın Caddesi üzerinde Antalya’nın en büyük Yörük Kültür Parkını inşa etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 14 dönümlük alanda inşa edilecek park için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanda teknik çalışmalarını tamamladı. Kısa bir süre içinde projesi ortaya çıkacak park, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kurduğu ‘öz kaynak’ düzeni içinde inşa edilecek. Parkın proje aşamasından inşaatına tüm iş ve işlemleri Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimlerince gerçekleştirilecek.

Başkan Uysal, parkın Antalya’da ve Türkiye’nin farklı noktalarında yaşayan Yörüklerin birlik ve beraberliğinin sembolü olacağını söyledi. Her yıl düzenledikleri Yörük Çalıştayı başta olmak üzere, bu kadim kültürün sahip olduğu değerleri koruyarak gelişmesi için mücadele verdiklerini kaydeden Uysal, “Gazi Mustafa Kemal, Toros dağlarında Yörük obalarından yükselen dumanlarını ülkemizin birlik ve beraberliği ve ilelebet var olacağının işareti olarak göstermişti. Artık o yüce dağların başına yeniden Yörük çadırları dikecek değiliz ama zihnimizdeki, ruhumuzdaki, benliğimizdeki Yörük çadırlarını asla kaldırmamamız gerekir. Türkiye, erdemli, namuslu, çalışkan, geleceği kucaklayan, doğruyu ve eğriyi bilen, insanı, vatanını ve milletini seven nesillerin omzunda yükselecek. Biz birbirimizden güç alıyoruz, Yörük kültürümüzün öğrettiği düsturlardan güç alıyor ve geleceğe doğru yürüyoruz.”
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