ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:51

Muratpaşa’dan Gagavuzya’da örnek sera

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrenci değişim programı kapsamında Antalya’da bulunan Gagavuzya’dan öğrenci ve öğretmenleri kabul etti. Başkan Uysal, bir görevlerinin de akraba Türk topluluklarının bulundukları bölgede nüfusunu...

Muratpaşa'dan Gagavuzya'da örnek sera
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrenci değişim programı kapsamında Antalya’da bulunan Gagavuzya’dan öğrenci ve öğretmenleri kabul etti. Başkan Uysal, bir görevlerinin de akraba Türk topluluklarının bulundukları bölgede nüfusunu korumak olduğunu belirterek, “Gagavuzya’da bunu sağlamanın yolu yüksek teknolojili tarım uygulamalarından geçiyor. Başkent Komrat’ta hayata geçirdiğimiz örnek sera projesi ülkenin bu potansiyelinin açığa çıkması için önemli bir adım” diye konuştu.

Antalya Anadolu Lisesi ve Moldova Cumhuriyeti Gagazuya Özerk Bölgesi Baurçi köyü Teoretik Lisesi öğrenci değişim programı kapsamında Antalya’da bulunan Gagavuz öğrenciler ve aralarında okul müdürü Galina Pamujac’ın da bulunduğu heyet Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Gagavuzya’dan gelen öğretmen ve öğrencilere Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Akın, öğretmenler Ali Yılmaz, Mehmet Özgür Çetiner ve Süleyman Gök’le birlikte öğrenciler eşlik etti.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal, Gagavuzya’nın Türk dünyasının önemli ülkelerinden biri olduğunun altını çizdi. Muratpaşa Belediyesi olarak Gagavuzya’nın başkenti Komrat’la ‘kardeş kent’ olma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Uysal, yaklaşık 3 yıldır devam eden ilişkiler çerçevesinde yüksek teknolojili örnek sera uygulamasını bölgede hayata geçirdiklerini söyledi. Gagavuzya’nın en önemli sorunlarından bir tanesinin göç olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Bizlerin bir görevi de akraba toplulukların bulundukları bölgelerdeki nüfusunu korumaktır. Gagavuzya, işsizlik nedeniyle sürekli göç veriyor. Özellikle genç nüfus Moldova ve Rusya başta olmak üzere başka ülkelere göç ediyor. Gagavuzya’da nüfusu bir arada tutmanın yolunun yüksek teknolojili tarım uygulamalarından geçtiğine inanıyoruz. Gagavuzya ve başkent Komrat, yüksek teknolojili tarım uygulamalarını için önemli bir potansiyele sahip. Muratpaşa Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz örnek sera projesi bu potansiyelin açığa çıkması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu örnek uygulama aynı zamanda Gagavuz çiftçilerimiz için bir okul olacak. Uygulamalı eğitimlerle birlikte tarım teknolojilerine ilişkin teorik anlatımlar da gerçekleştirilecek.”

Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Akın ise ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ederken okullarının Gagazuya Baurçi köyü Teoretik Lise’siyle başladığı öğrenci değişim programının 2020 yılına kadar devam edeceğini söyledi. Galina Pamujac ise Antalya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gagavuz öğrenciler Svetlena Cristeva ve Melssa Paşalı, bir Gagavuz türküsü olan ‘Menim Vatanım’ı söylerken ziyaret hep birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku