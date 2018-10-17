Muratpaşa’dan Gagavuzya’da örnek sera

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrenci değişim programı kapsamında Antalya’da bulunan Gagavuzya’dan öğrenci ve öğretmenleri kabul etti. Başkan Uysal, bir görevlerinin de akraba Türk topluluklarının bulundukları bölgede nüfusunu...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrenci değişim programı kapsamında Antalya’da bulunan Gagavuzya’dan öğrenci ve öğretmenleri kabul etti. Başkan Uysal, bir görevlerinin de akraba Türk topluluklarının bulundukları bölgede nüfusunu korumak olduğunu belirterek, “Gagavuzya’da bunu sağlamanın yolu yüksek teknolojili tarım uygulamalarından geçiyor. Başkent Komrat’ta hayata geçirdiğimiz örnek sera projesi ülkenin bu potansiyelinin açığa çıkması için önemli bir adım” diye konuştu.

Antalya Anadolu Lisesi ve Moldova Cumhuriyeti Gagazuya Özerk Bölgesi Baurçi köyü Teoretik Lisesi öğrenci değişim programı kapsamında Antalya’da bulunan Gagavuz öğrenciler ve aralarında okul müdürü Galina Pamujac’ın da bulunduğu heyet Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Gagavuzya’dan gelen öğretmen ve öğrencilere Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Akın, öğretmenler Ali Yılmaz, Mehmet Özgür Çetiner ve Süleyman Gök’le birlikte öğrenciler eşlik etti.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal, Gagavuzya’nın Türk dünyasının önemli ülkelerinden biri olduğunun altını çizdi. Muratpaşa Belediyesi olarak Gagavuzya’nın başkenti Komrat’la ‘kardeş kent’ olma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Uysal, yaklaşık 3 yıldır devam eden ilişkiler çerçevesinde yüksek teknolojili örnek sera uygulamasını bölgede hayata geçirdiklerini söyledi. Gagavuzya’nın en önemli sorunlarından bir tanesinin göç olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Bizlerin bir görevi de akraba toplulukların bulundukları bölgelerdeki nüfusunu korumaktır. Gagavuzya, işsizlik nedeniyle sürekli göç veriyor. Özellikle genç nüfus Moldova ve Rusya başta olmak üzere başka ülkelere göç ediyor. Gagavuzya’da nüfusu bir arada tutmanın yolunun yüksek teknolojili tarım uygulamalarından geçtiğine inanıyoruz. Gagavuzya ve başkent Komrat, yüksek teknolojili tarım uygulamalarını için önemli bir potansiyele sahip. Muratpaşa Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz örnek sera projesi bu potansiyelin açığa çıkması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu örnek uygulama aynı zamanda Gagavuz çiftçilerimiz için bir okul olacak. Uygulamalı eğitimlerle birlikte tarım teknolojilerine ilişkin teorik anlatımlar da gerçekleştirilecek.”

Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Akın ise ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ederken okullarının Gagazuya Baurçi köyü Teoretik Lise’siyle başladığı öğrenci değişim programının 2020 yılına kadar devam edeceğini söyledi. Galina Pamujac ise Antalya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gagavuz öğrenciler Svetlena Cristeva ve Melssa Paşalı, bir Gagavuz türküsü olan ‘Menim Vatanım’ı söylerken ziyaret hep birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.